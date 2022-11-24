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В Нальчике открыли серию театрализованных представлений для детей “Сказки наших гор”

В Нальчике открыли серию театрализованных представлений для детей “Сказки наших гор”

24.11.2022 | 16:10
Сегодня в Нальчике открыли серию театрализованных представлений для детей “Сказки наших гор”. На сцену девятой школы вышел объединенный творческий коллектив: это артисты Театра юного зрителя и трех танцевальных ансамблей. Они представили спектакль по произведениям нартского эпоса. Повествование – о жителях разных аулов и их борьбе со злым великаном Иныжем, который хочет рассорить людей. Идея – поставить “умный” спектакль для школьников – принадлежит общественной организации “Культура.ру”. На воплощение замысла в жизнь она получила грант от министерства по делам национальностей и общественным проектам. Запланировали сыграть 10 спектаклей в учебных заведениях Нальчика. Общий охват аудитории – больше 1500 зрителей младшего школьного возраста. Следующий показ – уже завтра в шестой школе. Проект собираются развивать – представят его детям из других городов республики.   https://t.me/vestikbr
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