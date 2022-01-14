В Нальчике открыли новый сквер и памятную стелу в честь 300-летия российской прокуратуры

Сегодня в рамках празднования 300-летия прокуратуры России на территории республиканкой прокуратуры Кабардино-Балкарии состоялось торжественное открытие нового сквера и памятного знака-стелы в честь трехвекового юбилея надзорного органа. В церемонии открытия принял участие Глава КБР Казбек Коков. Новый сквер расположен в Нальчике, рядом со зданием республиканской прокуратуры. Территорию благоустроили в рамках госпрограммы по созданию комфортной городской среды. В торжественной обстановке красную ленту перерезали Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и прокурор КБР Николай Хабаров. Руководитель региона выразил благодарность ветеранам и действующим сотрудникам надзорного ведомства за верную службу. Он отметил, прокуратура на протяжении трех веков была и остается надежной опорой государства, твердо стоит на защите закона, прав и свобод граждан. В своем обращении Николай Хабаров отметил, сотрудники прокуратуры и сегодня ответственно и профессионально выполняют свой долг, решают поставленные задачи. А открытие стелы станет еще одной крепкой нитью, связывающей все поколения работников надзорного ведомства. В завершение собравшиеся возложили венки к памятному знаку. Минутой молчания почтили память погибших сотрудников прокуратуры в разные исторические периоды.