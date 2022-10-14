В Нальчике открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Залим-Гери Саральпову

В Нальчике открыли мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной, видном государственном и общественном деятеле Кабардино-Балкарии Залим-Гери Саральпове. Установили ее на доме по проспекту Ленина, где жил ветеран.
В торжественной церемонии участвовали представители мэрии, родные Залим-Гери Саральпова, бывшие коллеги. Его жизнь, вспоминали участники митинга, совпала со сложными периодами в истории страны – Великая Отечественная, а после – восстановление экономики страны и республики…
30 лет он проработал на руководящих должностях в советских, партийных и хозяйственных органах. Удостоен многих государственных наград – как защитник и как созидатель.
Право открыть мемориальную доску предоставили председателю нальчикского Совета ветеранов Мустафе Абдулаеву и внуку Залим-Гери Саральпова. К стене дома, на которой установили символ памяти, собравшиеся возложили цветы.
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