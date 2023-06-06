В Нальчике открылась выставка «Медики в деле»

Увидеть экспонаты можно в павильоне в парке Столетия Кабардино-Балкарии.
Здесь представлены фотографии, сделанные непосредственно во время работы врачей. Терапевты, хирурги, неонатологи, педиатры – больше десятка направлений и специализаций. В экспозиции – не только современные фото, но также из архивов: можно проследить, как в республике развивалась медицина.
В зале представили и диагностическое оборудование. Посетители могут сравнить, к примеру, насколько изменились УЗИ-аппараты за последние десятилетия. Выставка продлится до 14 июня.
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