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В Нальчике открылась выставка «Медики в деле»

В Нальчике открылась выставка «Медики в деле»

06.06.2023 | 15:38
Увидеть экспонаты можно в павильоне в парке Столетия Кабардино-Балкарии. Здесь представлены фотографии, сделанные непосредственно во время работы врачей. Терапевты, хирурги, неонатологи, педиатры – больше десятка направлений и специализаций. В экспозиции – не только современные фото, но также из архивов: можно проследить, как в республике развивалась медицина. В зале представили и диагностическое оборудование. Посетители могут сравнить, к примеру, насколько изменились УЗИ-аппараты за последние десятилетия. Выставка продлится до 14 июня.   https://t.me/vestikbr
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