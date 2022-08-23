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В Нальчике открылась выставка Имары Аккизовой

В Нальчике открылась выставка Имары Аккизовой

23.08.2022 | 10:13
22 августа в галерее "Малахитовая шкатулка" в Нальчике открылась выставка Имары Аккизовой. Организатором выступил Союз художников КБР. "Путь", "Тысяча и один сон", "Кукольный городок" и другие работы представила публике художник Имара Аккизова. Полотна разных лет и причудливые герои создают в зале сказочный мир Востока. Автор признается: хочется, чтобы в каждом зрителе проснулся ребенок и дал волю воображению. Добавляет, что главным вдохновителем был ее дом. Произведения выполнены в смешанной технике. Они сочетают в себе элементы живописи и прикладного искусства. Несколько образов, по признанию Имары, – дань уважения маме – главному критику ее творчества, народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой. У зрителей же отклик вызывает неповторимый стиль работ. В галерее "Малахитовая шкатулка" представлено с десяток картин и столько же кукол Имары Аккизовой. Большинство работ любители искусства увидят впервые. Выставку можно посетить до 11 сентября.
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