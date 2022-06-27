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В Нальчике начался капремонт городской библиотеки на улице Пушкина

В Нальчике начался капремонт городской библиотеки на улице Пушкина

27.06.2022 | 16:55
В Нальчике ремонтируют городские библиотеки. Работы по обновлению помещения начались в книгохранилище по улице Пушкина. Капремонт ведётся в рамках нацпроекта "Культура". На сегодняшний день рабочие демонтировали внутреннюю облицовку и очистили помещение от строительного мусора. Будут преобразованы места пребывания посетителей, для их удобства оборудуют отдельную зону коворкинга. Библиотека станет доступна и для маломобильных граждан – при входе установят пандус. Все работы планируют завершить к концу сентября.   https://t.me/vestikbr
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