В Нальчике начался капремонт городской библиотеки на улице Пушкина

В Нальчике ремонтируют городские библиотеки. Работы по обновлению помещения начались в книгохранилище по улице Пушкина.
Капремонт ведётся в рамках нацпроекта "Культура". На сегодняшний день рабочие демонтировали внутреннюю облицовку и очистили помещение от строительного мусора.
Будут преобразованы места пребывания посетителей, для их удобства оборудуют отдельную зону коворкинга. Библиотека станет доступна и для маломобильных граждан – при входе установят пандус. Все работы планируют завершить к концу сентября.
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