В Нальчике на железнодорожном вокзале тушили пожар. — 2019.11.21

Условный. Тактические учения провели сотрудники профильной федеральной службы.

По легенде, воспламенилось подсобное помещение. Огонь распространился на площади в 155 квадратных метров. По сигналу тревоги работники железнодорожного вокзала эвакуировали персонал, пассажиров и провожающих. В это время к месту ЧП прибыли пожарные расчёты. Они провели боевое развёртывание и параллельно обследовали территорию. В одном из кабинетов обнаружили якобы пострадавшего сотрудника. Его вынесли из здания и оказали необходимую помощь.

Совместные тактические учения, отметили в чрезвычайном ведомстве, помогают совершенствовать уровень профессионального мастерства пожарных, а также отработать слаженность действий с различными учреждениями и организациями.