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В Нальчике на пр.Ленина появились схемы передвижения для людей со слабым зрением

В Нальчике на пр.Ленина появились схемы передвижения для людей со слабым зрением

19.04.2022 | 15:51
В Нальчике на остановках по пр.Ленина появились необычные таблички. На них нанесены схемы передвижения людей со слабым зрением. Отмечены пути до ближайших социальных объектов, притом наиболее безопасные – там, где ориентиром служит специальная тактильная плитка. На указателях все обычные буквенные обозначения сопровождаются надписями шрифтом Брайля. В региональном отделении Всероссийского общества слепых отмечают, что такие таблички очень полезны для незрячих и людей со слабым зрением. В организации рассчитывают, что город продолжат адаптировать к нуждам инвалидов.
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