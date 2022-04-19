В Нальчике на пр.Ленина появились схемы передвижения для людей со слабым зрением

В Нальчике на остановках по пр.Ленина появились необычные таблички. На них нанесены схемы передвижения людей со слабым зрением. Отмечены пути до ближайших социальных объектов, притом наиболее безопасные – там, где ориентиром служит специальная тактильная плитка. На указателях все обычные буквенные обозначения сопровождаются надписями шрифтом Брайля. В региональном отделении Всероссийского общества слепых отмечают, что такие таблички очень полезны для незрячих и людей со слабым зрением. В организации рассчитывают, что город продолжат адаптировать к нуждам инвалидов.