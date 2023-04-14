В Нальчике на круглом столе обсудили организацию рекламной деятельности

На встрече говорили о контроле и мониторинге сферы, о выявлении на рынке продукции, которая противоречит законам России. Как наладить в регионе производство качественной рекламной продукции и усилить ответственность при ее изготовлении, рассказал гость из Санкт-Петербурга – руководитель Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» Сергей Пилатов.
Кабардино-Балкарское управление ФАС подписало с Ассоциации маркетинговой индустрии соглашение. Договорились об информационном сотрудничестве и организации взаимодействия по вопросам экспертизы и оценки рекламы на соответствие с требованиями закона.
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