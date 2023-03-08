В Нальчике идет капитальный ремонт городских улиц

Ремонт дорог в столице республики: в одном конце города сперва обновляют водопровод и канализацию, в другом – уплотняют земляное полотно.
На одной из хасаньинских улиц – им.Аттоева – реконструируют систему водоснабжения и строят коллектор. Коммуникации не справляются с существующей нагрузкой, нередко бывали аварии, да и на перспективу нужны надежные трубы.
Когда завершится эта часть работ, специалисты начнут капитально ремонтировать трассу, которая связывает Нальчик и Черекский район... Ну а на ул.Мовсисяна дорожники завершают устройство земляного полотна – тщательно его уплотняют, чтобы затем нанести верхние слои. Здесь также установят ограждения, знаки, нанесут разметку.
Вдоль участка длиной примерно два километра появятся современные фонари. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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