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В Нальчике идет капитальный ремонт городских улиц

В Нальчике идет капитальный ремонт городских улиц

08.03.2023 | 23:25
Ремонт дорог в столице республики: в одном конце города сперва обновляют водопровод и канализацию, в другом – уплотняют земляное полотно. На одной из хасаньинских улиц – им.Аттоева – реконструируют систему водоснабжения и строят коллектор. Коммуникации не справляются с существующей нагрузкой, нередко бывали аварии, да и на перспективу нужны надежные трубы. Когда завершится эта часть работ, специалисты начнут капитально ремонтировать трассу, которая связывает Нальчик и Черекский район... Ну а на ул.Мовсисяна дорожники завершают устройство земляного полотна – тщательно его уплотняют, чтобы затем нанести верхние слои. Здесь также установят ограждения, знаки, нанесут разметку. Вдоль участка длиной примерно два километра появятся современные фонари. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».   https://t.me/vestikbr
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