В Нальчике до осени благоустроят 25 дворов

Столица Кабардино-Балкарии к осени обретет еще 25 благоустроенных дворовых территорий. Сейчас работы в самом разгаре. Ремонтируют дворы Нальчика в рамках программы по формированию комфортной городской среды, которая рассчитана на этот год.

«Программа благоустройства дворовых территорий предусматривает финансирование за счет федерального, регионального бюджета, местного бюджета, также собственников помещений в многоквартирных домах. В общей сложности по данной программе предусмотрено финансирование около 50 миллионов рублей по всем 25 дворовых территориям», — уточнил заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Нальчика Алим Ныров.

Там, где это необходимо, меняют асфальтобетонное покрытие на дорогах и устанавливают бордюры. В обновленных дворах появятся урны, а также скамейки – для отдыха горожан. Запланирована и обрезка деревьев, сообщили в мэрии города.