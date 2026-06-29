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В Нальчике дали старт образовательной программе «Команда будущего»

В Нальчике дали старт образовательной программе «Команда будущего»

29.06.2026 | 13:10
Проводят ее для государственных и муниципальных служащих Кабардино-Балкарии. Участниками стали специалисты в возрасте до 35 лет со стажем работы не более двух лет. Проект направлен на формирование нового поколения управленцев, способных к инновациям и эффективной командной работе. Открыли программу пленарной дискуссией «Команда региона. Будущее начинается сегодня». Отмечено, что день для старта образовательной программы выбрали символичный – Всероссийский День молодежи. В образовательную часть вошли различные тематические лекции, интеллектуальная игра от федеральной программы «ГосСтарт», а также деловая, которую вели эксперты-практики в области управления талантами. Напомню, организатором программы выступает Корпоративный университет «Эльбрус». Создали его в 2023 году. За три года обучение здесь прошли почти 3 тысячи специалистов из разных сфер жизни. А сама Кабардино-Балкария входит в число 13 пилотных регионов по реализации федерального кадрового проекта «Команда России» на базе Мастерской управления «Сенеж».   https://t.me/vestikbr
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