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В Нальчике чествовали лауреата всероссийского конкурса “Учитель года” Аслана Кашежева

В Нальчике чествовали лауреата всероссийского конкурса “Учитель года” Аслана Кашежева

12.10.2022 | 15:52
Сегодня в министерстве просвещения и науки чествовали учителя физики и астрономии из второго лицея Нальчика Аслана Кашежева, который стал лауреатом всероссийского конкурса “Учитель года”. Руководитель ведомства Анзор Езаов вручил преподавателю ведомственную грамоту. Слова поддержки высказали также другие представители сферы образования. Напомним, Аслан Кашежев победил в двух номинациях финального этапа всероссийского конкурса “Учитель года” и стал обладателем Малого Пеликана – приза ученического жюри. Педагог рассказал о деталях своего путешествия к победе. Аслан Кашежев вошел также в число семи финалистов проекта федерального Минпросвещения и телеканала “Россия 1” “Классная тема”, посвященного лучшим педагогам страны. А пятого октября житель Кабардино-Балкарии получил уникальную возможность пообщаться с главой государства в ходе видеоконференции, которую Владимир Путин провел с лауреатами конкурса “Учитель года”.   https://t.me/vestikbr
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