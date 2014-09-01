В Нальчике активисты Молодой гвардии благоустроили площадку на территории 10-й школы





Активисты Молодой гвардии благоустроили площадку на территории 10-й школы Нальчика. Открытие состоялось сегодня. Территория новой зоны для занятий активным отдыхом составила 100 квадратных метров. Раньше здесь базировалась только баскетбольная площадка. А физическими нагрузками дети занимались в спортзале внутри образовательного учреждения. «Мы узнали о том, что данной школе требуется спортивная площадка, после чего я направил запрос с данным вопросом в центральный штаб Молодой Гвардии Единой России в Москву. Коллеги мне помогли, ответили утвердительно. Мой запрос был удовлетворен»,- рассказал Альбек Абазов, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Теперь заниматься спортом на площадке смогут не только учащиеся десятой школы, но и местные жители.