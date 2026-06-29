В Нальчике 1 июля откроется выставка театральных эскизов

Ее приурочат сразу к двум юбилеям: 150-летию Союза театральных деятелей страны и 85-летию Кабардино-Балкарского регионального отделения СТД России. Экспозиция охватит большой исторический пласт. Представят театральные эскизы художников, работавших в республиканских театрах начиная с 1940-х годов.
Отдельная часть выставки рассчитана на детей: в малом зале музея разместят миниатюры Республиканского театра кукол. Юные посетители смогут познакомиться с театром в интерактивной и сказочной форме.
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