В Национальном музее открылась выставка “Волшебная кисть Елизаветы Бем”

Имя Елизаветы Бём было хорошо известно в дореволюционной России. Она – один из авторов почтовых карточек, которые в то время пользовались большой популярностью. Главные герои ее работ – деревенские дети. Акварельными красками автор изображала сценки на темы русских пословиц. На выставке представлено также уникальное издание альбома “Типы из “Записок охотника” Тургенева в силуэтах Елизаветы Бём”. Год выпуска – 1883-й. Зрители могут увидеть и “Азбуку”, которую создала художник. Выставка в Национальном музее продлится до 18 сентября.