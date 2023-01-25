В Национальной библиотеке КБР вспоминали Владимира Высоцкого

Произведение “Мерцал закат” Владимир Высоцкий написал во время участия в фильме “Вертикаль”. Картину Станислав Говорухин и Борис Дуров снимали в горах Кабардино-Балкарии. Это было первое кино, в котором Высоцкий выступил как автор и исполнитель песен. Здешние места и вдохновили поэта на создание целой серии произведений.
В Кабардино-Балкарии были написаны “Вершина”, “Скалолазка”, “Прощание с горами”, “Песня о друге”... Сегодня их автору – выдающемуся актеру театра и кино, поэту, исполнителю – исполнилось бы 85 лет. К юбилею Высоцкого в Национальной библиотеке организовали встречу со школьниками.
Гостям показали фрагменты фильмов “Вертикаль”, “Служили два товарища”, “Стряпуха” и рассказали о жизни человека-легенды. Здесь же выставка – “Высоцкий – актер, поэт и исполнитель песен”. Создали ее на основе документов, фотографий и книг, которые хранятся в библиотеке.
Экспозиция будет работать до конца января. Познакомиться с творчеством Высоцкого можно и в Тегенекли, где открыт музей, посвященный охоте и альпинизму. Ему присвоили имя поэта. Здесь хранятся фотографии со съемок фильма “Вертикаль”, личные вещи... Он ушел из жизни в 80-м, но оставил после себя уникальное наследие – из стихов, песен и образов, которые всё так же сопровождает признание публики.
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