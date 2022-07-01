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В Национальной библиотеке КБР прошла презентация книги Анатолия Шарданова “Восьмая горизонталь Черкесии”

В Национальной библиотеке КБР прошла презентация книги Анатолия Шарданова “Восьмая горизонталь Черкесии”

01.07.2022 | 16:34
Героический сказ о средневековой Кабарде… В Национальной библиотеке республики прошла презентация книги “Восьмая горизонталь Черкесии”. Автор – Анатолий Шарданов. Много лет он работал учителем истории и обществознания, инструктором отдела пропаганды и агитации Ленинского райкома, после руководил 6-ой школой Нальчика. Первые публикации писателя вышли в свет в 2003-м. Над новой книгой, рассказывает Анатолий Шарданов, трудился два года. Художественное произведение создано на основе легенд о героях, живших на Северном Кавказе в далёком прошлом. “Восьмая горизонталь Черкесии” повествует о рыцарстве адыгских воинов, взаимоотношениях с соседними народами, а также об особенностях воспитания подрастающего поколения. Книга вышла в издательстве Марии и Виктора Котляровых.   https://t.me/vestikbr
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