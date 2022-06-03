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В Национальной библиотеке КБР отметили 110-летие поэта-песенника Льва Ошанина

В Национальной библиотеке КБР отметили 110-летие поэта-песенника Льва Ошанина

03.06.2022 | 22:42
«Пусть всегда будет солнце!», «Люди в белых халатах», «Я работаю волшебником»… Трудно представить человека, который не слышал эти песни хотя бы раз в жизни. Слова к ним написал поэт Лев Ошанин. В Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии организовали литературную встречу, посвященную 110-летию со дня рождения знаменитого автора. Дату отметили 30 мая. Он создал больше 70 поэтических сборников, повестей и пьес. Был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета. Его песни исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская… В стенах библиотеки читали стихи, говорили о творческом пути Льва Ошанина. Во встрече участвовал секретарь Союза писателей России, поэт, журналист и ученый Александр Бобров. Он был учеником Ошанина, близко с ним дружил и посвятил ему немало стихотворных строк. Александр Бобров рассказал о себе, прочитал стихи и даже исполнил одну из песен собственного сочинения.
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