В начале июня свой день рождения отмечает проект ГТРК «Кабардино-Балкария» «Добрая среда»

Воспитанников «Доброй среды» авторы идеи узнают даже закрытыми глазами. 5 лет назад руководитель проекта, журналист Людмила Казанчева решила объединить детей с ограничениями по здоровью и увлечь их творчеством. Очень быстро ребята создали мультклуб. По традиции день рождения отметили в кабардинском госдрамтеатре. За пять лет проект вырос и стал творческой студией. Не только для ребят, но и их наставников. Свои встречи воспитанники мультклуба начинали с малого –рисовали, лепили, раскрашивали и клеили. Поддерживали их известные общественные деятели и артисты, ученые и спортсмены. Каждую среду они приходили на студию ГТРК «Кабардино-Балкария» и помогали им творить. Так совсем скоро «Добрая среда» вышла за пределы телецентра. Ребят стали приглашать на мастер-классы по кулинарии, участвовать в спортивных эстафетах и посещать экскурсии. А самой масштабной работой мультклуба стали мультипликационные фильмы. Их создают на основе рисунков самих ребят. Поддержку оказало министерство по делам национальностей и общественным проектам КБР: на выделенные субсидии закупили мебель и компьютерную технику, холсты и мольберты. Мультфильмы назвали сказками: о смелости, честности и доброте. Рассвет над Голубым озером, горный пейзаж: Эльбрус величавый, Чегемские водопады или Арка, которая встречает гостей при въезде в Нальчик. – все это выполнено воспитанниками Доброй среды. Выставка мультклуба в стенах телецентра действует постоянно. Да и сами ребята для нас, сотрудников ГТРК, стали родными. И каждую среду мы с удовольствием ждем их, чтоб поддержать и в свою очередь зарядиться энергией от их улыбок.