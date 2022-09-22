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В московском музее современной истории России развернули выставку к 100-летию образования КБР

В московском музее современной истории России развернули выставку к 100-летию образования КБР

22.09.2022 | 16:27
С древнейших времен и до наших дней... Выставка так и называется – “Путь через века”. На торжественном открытии в столичном музее современной истории России говорили о значении и дальнейшем сотрудничестве учреждений культуры Москвы и Кабардино-Балкарии. Экспонаты знакомят посетителей с культурой Кабардино-Балкарии, наглядно рассказывают о становлении и развитии народов, живущих на этой земле. В четырех московских залах экспонаты национального музея Кабардино-Балкарии и музея Изобразительных искусств имени Ткаченко. Здесь же предметы из частных коллекций. Самый древний – небольшая статуэтка из камня, найденная в 1923-м году при раскопках Нальчикского могильника. На выставке проводят и мастер-классы по изготовлению изделий из металла, ткани и шерсти. Выставка Кабардино-Балкарии в Музее современной истории России продлится до 23 октября.   https://t.me/vestikbr
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