В Минстрое КБР подвели итоги голосования за благоустройство общественных территорий





В республиканском Минстрое подвели итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Проекты будут реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». В 2022-м в на улице Канукоева, начнут создавать сквер «Курортный». Территорию для благоустройства выбрали жители республики во время рейтингового голосования, которое проходило в апреле-мае этого года. Участвовали в нем 60 тысяч человек. Появление в Нальчике новой зоны отдыха приветствуют не только горожане, но и отдыхающие из других регионов. Еще один уголок в Нальчике, который благоустроят в следующем году, — сквер рядом с Кабардино-Балкарским госуниверситетом. Здесь проводят свободное время не только студенты, но и жители соседних домов. И эта территория настойчиво требует обновления. В голосовании был заявлен не только Нальчик, но и другие города республики. Там тоже есть свои победители. В городе Прохладном это будет аллея по улице Ленина, около лицея №3. А также сквер около памятника воинам, бывшим членам колхоза «Победа». В городе Тырныаузе один победитель- площадь «Тырныауз». В городе Майском также один победитель- детская игровая площадка муниципальная и г.о. Баксан, в селении Дыгулыбгей- это улица Баксанова. По информации Минстроя, на благоустройство территорий, которые выбрали жители Кабардино-Балкарии, направят около 250 миллионов рублей. Если после ремонта останутся средства, их направят на восстановление других участков, которые были вынесены на голосование, но не выбились в лидеры.