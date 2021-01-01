В министерстве культуры сегодня вручили почетные грамоты – за вклад в развитие журналистики





А представители профессионального союза подвели итоги конкурса на лучшую работу. Номинаций было несколько: «Печатное издание», «Телепрограмма», «Радиопередача», «Интернет-публикация». Отметили и начинающих авторов. Среди победителей – представители ГТРК «Кабардино-Балкария». Фильм Людмилы Казанчевой и Мадины Шокаровой «Про шоколад и обыкновенный фашизм» признан лучшим среди телевизионных работ… В Союзе журналистов отмечают, что в целом в конкурсе было рекордное количество заявок на участие – больше 130-ти.

Приоритетными темами журналистских работ в 2020-м стали 75-летие Великой Победы, борьба с коронавирусом, реализация национальных проектов, развитие волонтерства.