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В Майском состоялись открытые спортивные соревнования среди людей старше 45 лет

В Майском состоялись открытые спортивные соревнования среди людей старше 45 лет

12.10.2022 | 16:10
“Гонка героев. Рожденные в СССР”… В Майском состоялись открытые спортивные соревнования среди людей старше 45 лет. Турнир стал продолжением детских и молодежных “Гонок героев”, которые проводят в Майском районе вот уже два года. В соревнованиях участвовали полтора десятка команд. Проверить свои силы, быстроту и ловкость пришли работники образования, культуры, органов местного самоуправления, журналисты. Самому младшему атлету – 45, самой старшей – 72 года. Спортивный азарт захлестнул участников с самого начала соревнований. Состояли они из 13 этапов, среди которых “Пит-стоп”, “Переправа”, “Суперпрыжок”, “Лыжный спринт”, “Огневой рубеж”. В упорной борьбе третье место заняли работники райадминистрации и Центра военно-патриотического воспитания молодежи Майского. Второе – за командой местной спортшколы. Главный приз – премия в 10 тысяч рублей – досталась представителям системы образования района.   https://t.me/vestikbr
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