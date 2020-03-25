В Майском районе строится новое учебное заведение

В селении Ново-Ивановское полным ходом идет строительство новой школы. Старое здание образовательного учреждения, в котором учатся дети, построено полвека назад, за это время капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. Площадку под строительство отвели в самом центре села. Объект стоимостью свыше 340 миллионов рублей планируют возвести до 2022-го года. На данном этапе идет монтаж инженерных коммуникаций. По завершению строительства образовательное учреждение станет школой будущего- надеются педагоги Новоивановского. По проекту в учебных кабинетах предполагается современное материально-техническое оснащение, откроются центры цифрового развития, коворкингы, даже стоматологический кабинет. Все помещения будут оснащены необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем. Ново-Ивановское получит учебное заведение, которое должно полностью обеспечить потребности местных школьников. Сюда же за знаниями будут приезжать юные жители соседних хуторов. До конца 2020-го в республике намерены открыть три новые школы – в Нальчике, Чегеме и станице Солдатской. Это позволит создать около двух тысяч новых ученических мест.