В Майском районе создают рыбоводческое хозяйство, в котором собираются выращивать форель – от икринок до товарной рыбы. Участок под новый завод готов уже на 80 процентов: построили бассейны, создали подающий канал, подготовили площадку под хозпостройки. Проект Майского рыбозавода, реализуемый совместно с одним из крупнейших отраслевых хозяйств Тюменской области, является комплексным по развитию форелеводства. Он предусматривает полный производственный цикл – от инкубации икры до получения товарной рыбы. Готовность участка – 80 процентов: произведен монтаж железобетонных бассейнов, построен подающий канал протяженностью 300 метров, подготовлена площадка под возведение административных и бытовых зданий. Подаваемую воду можно будет использовать многократно с минимальными потерями. В резервуарах создано естественное течение, которое необходимо радужной форели. Инвесторы планируют внедрить энергосберегающие технологии. Майские рыбоводы с оптимизмом смотрят в будущее и налаживают производственные связи с поставщиками из других регионов и стран. Объем частных инвестиций в проект составит 150 млн рублей. Количество новых рабочих мест - 50, из них 30 постоянных и 20 сезонных. На строительство рыбозавода муниципалитет выделил 11 гектаров земли. Помимо свежей рыбы, на предприятии намерены производить полуфабрикаты и деликатесы. Будут выращивать со временем и осетра. Первую очередь собираются сдать в эксплуатацию к октябрю этого года.