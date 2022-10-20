В Майском районе обновили трассу длиной больше пяти километров

Насколько тщательно был проведен ремонт, проверили представители Управления дорожного хозяйства республики.
К восстановлению трассы из Майского в Октябрьский приступили в конце июля этого года. Работы провели в рамках целевой программы «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения».
Здесь же разместили новые предупредительные знаки, восстановили пешеходную зону и создали новые автобусные остановки. А в райцентре на пересечении улиц 9 мая и Комарова запустили кольцевое движение… Комиссия осмотрела отремонтированные участки и отметила, что работы выполнены качественно. Добавим, что гарантийный срок эксплуатации обновленного полотна – пять лет.
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