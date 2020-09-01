В Майском районе формируют комфортную для проживания среду

В станице Котляревская обновлены два объекта. Обновлено. В здание станичного филиала Майской школы искусств обучаются 40 воспитанников по двум программам: общеразвивающим и предпрофессиональным. Школа находится в ведении администрации муниципалитета. Из районного бюджета были выделены средства на проектно-сметную документацию и госэкспертизу, что являлось условием получения софинансирования из республиканской казны. По результатам торгов определили подрядчика, сумма контракта составила около двух миллионов рублей. Сегодня во всех помещениях выполнены работы по замене полов, отремонтирована кровля и санузлы.

Другой объект в центре станицы- одна из достопримечательностей старинного казачьего поселения — фонтан «Кукуруза». Это часть общественной территории — центрального сквера возле Дома культуры. Памятник, установленный в те годы, когда местное сельхозпредприятие гремело на весь Советский Союз своими достижениями в выращивании богатырской культуры, со временем пришел в упадок. Давно требовалось его обновление. И тут и помогла госпрограмма «Формирование комфортной городской среды». После реконструкции фонтан выглядит как объект малых архитектурных форм.

Программа по благоустройству общественных мест и дворовых территорий многоквартирных домов в этом году проводится в Кабардино-Балкарии не только в крупных городах и районных центрах, но и в сельских поселениях. Включилась в неё и станица Котляревская. Дворы здесь отремонтированы по улице Лебедевых и Школьной.

Сейчас в станице реализован только первый этап благоустройства общественной территории. Продолжат в 2021-м: поселение получит федеральную субсидию, чтобы завершить реконструкцию. Надеются станичники и на дальнейшее участие в программе ремонта дворов. В этом году в рамках госпрограммы в Майском районе открыты еще два обновленных общественных места — в райцентре и станице Александровской.