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В Майском после капитального ремонта открыли современную детскую поликлинику

В Майском после капитального ремонта открыли современную детскую поликлинику

15.03.2023 | 09:31
Педиатрическое отделение поликлиники Майской ЦРБ находится на первом этаже жилого дома. Восстановили его по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Проект предусматривал частичную перепланировку помещений, установку новых систем вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. После ремонта процесс работы организовали исходя из принципов «бережливой поликлиники» - так, чтобы и учреждение, и пациенты могли максимально сохранить свои ресурсы, в том числе временные. Детей с симптомами простуды принимают отдельно от остальных. Есть кабинеты доврачебной и неотложной помощи, прививочный и процедурный. После ремонта появились дополнительные бытовые помещения, комнаты для игр и приема пищи.   https://t.me/vestikbr
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