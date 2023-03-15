В Майском после капитального ремонта открыли современную детскую поликлинику

Педиатрическое отделение поликлиники Майской ЦРБ находится на первом этаже жилого дома. Восстановили его по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Проект предусматривал частичную перепланировку помещений, установку новых систем вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. После ремонта процесс работы организовали исходя из принципов «бережливой поликлиники» - так, чтобы и учреждение, и пациенты могли максимально сохранить свои ресурсы, в том числе временные.
Детей с симптомами простуды принимают отдельно от остальных. Есть кабинеты доврачебной и неотложной помощи, прививочный и процедурный. После ремонта появились дополнительные бытовые помещения, комнаты для игр и приема пищи.
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