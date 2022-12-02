В Лескенском районе полицейские изъяли около трех тонн нелегального алкоголя

Подробности сообщили в региональном МВД. На дороге, связывающей Второй Лескен и Чиколу, внимание правоохранителей привлек перегруженный фургон. Водителя остановили для проверки документов.
Когда сотрудники полиции заглянули внутрь, они обнаружили две емкости по тысяче литров каждая, а еще пятилитровые канистры – около двухсот штук. Во всех оказалась жидкость.
Как установила экспертиза, это был этиловый спирт, не соответствующий ГОСТу. Водитель рассказал, что заказ на перевозку получил от незнакомца. За услугу тот обещал заплатить. По факту возбудили уголовное дело.
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