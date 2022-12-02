home
Главная
>
Новости
>
В Лескенском районе полицейские изъяли около трех тонн нелегального алкоголя

В Лескенском районе полицейские изъяли около трех тонн нелегального алкоголя

02.12.2022 | 16:24
Подробности сообщили в региональном МВД. На дороге, связывающей Второй Лескен и Чиколу, внимание правоохранителей привлек перегруженный фургон. Водителя остановили для проверки документов. Когда сотрудники полиции заглянули внутрь, они обнаружили две емкости по тысяче литров каждая, а еще пятилитровые канистры – около двухсот штук. Во всех оказалась жидкость. Как установила экспертиза, это был этиловый спирт, не соответствующий ГОСТу. Водитель рассказал, что заказ на перевозку получил от незнакомца. За услугу тот обещал заплатить. По факту возбудили уголовное дело.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных