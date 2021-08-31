В Колонном зале Дома правительства КБР состоялось вручение государственных наград


Сегодня в Колонном зале Дома правительства вручали государственные награды. Церемонию приурочили к приближающемуся Дню государственности Кабардино-Балкарии. 27 человек были удостоены государственных наград президента России, почетных грамот и званий Кабардино-Балкарии, а также благодарностей Главы республики. Казбек Коков выразил слова признательности за добросовестный труд и верность избранному делу педагогам, врачам, работникам соцзащиты, ученым, строителям, аграриям, общественникам, деятелям искусства, спортсменам. Руководитель региона подчеркнул, что каждый из награжденных внес значимый вклад в развитие региона, а также всей своей жизнью утвердил уважение к профессиональному и гражданскому долгу.

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— Олимп чемпионка Лаисцкене Мария КъБм и пащхьэм щи1э щ1ыхьым и орден хуагъэфэщащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.31

— Республиканы башчысы Казбек Коков «Онкологиядан ауругъанланы ассоциациясы» деген биригиуню келечилери» бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.31

— Глава КБР Казбек Коков провел встречу с делегацией Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!».

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