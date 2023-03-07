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В Кенже сегодня провели акцию, посвященную 79-й годовщине депортации балкарского народа

В Кенже сегодня провели акцию, посвященную 79-й годовщине депортации балкарского народа

07.03.2023 | 23:12
Ребятам рассказали, как в 1944 году 8 марта почти 40 тысяч балкарцев отправили в Среднюю Азию и Казахстан. Большинство – женщины и дети. За несколько лет от голода и холода погибли треть высланных. Вернуться на родную землю люди смогли только через 13 лет. Школьникам также показали художественный фильм “Дорога на край жизни”. Картина рассказывает, через какие испытания прошел балкарский народ, как сумел сохранить свои национальные обычаи, традиции и вернутся на историческую Родину.   https://t.me/vestikbr
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