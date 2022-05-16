В Кенже прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти жертв Кавказской войны

В преддверии дня памяти жертв Кавказской войны в Кабардино-Балкарии проходят традиционные спортивно-культурные мероприятия. Спорткомплекс «Кенже» стал местом проведения очередных соревнований по дзюдо для юношей 2007 года рождения, приуроченных к 21 мая. Около ста спортсменов собрались на памятный турнир, чтобы проверить уровень подготовки, испытать себя, выслушать наставления тренеров. Участие в таких соревнованиях для многих борцов путевка в большой спорт. Победители и призёры определялись в упорной борьбе в десяти весовых категориях. Организатором турнира выступила специализированная спортшкола олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова.