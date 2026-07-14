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В КБР завершается прием заявок на программу «Земский работник культуры»

В КБР завершается прием заявок на программу «Земский работник культуры»

14.07.2026 | 12:40
Уже завтра в Кабардино-Балкарии завершится прием заявок на программу «Земский работник культуры». Для республики это шанс укрепить творческие коллективы. А молодые и опытные специалисты смогут реализовать себя в глубинке и получить финансовую поддержку. Программа «Земский работник культуры» стартовала в стране в 2025-ом по инициативе Президента России Владимира Путина. Главная цель – привлечь квалифицированные кадры в сельские населенные пункты и малые города. Стать участниками могут граждане со средним профессиональным или высшим образованием. Победители конкурсного отбора получают единовременную выплату – миллион рублей. В первый же год действия проекта в Кабардино-Балкарии отбор прошли около десяти человек. Сейчас эти специалисты уже трудятся в Тереке, Тырныаузе, Верхнем Лескене и станице Солдатской. В текущем сезоне по программе «Земский работник культуры» в Кабардино-Балкарии планируют трудоустроить 15 специалистов. В числе открытых вакансий – режиссеры массовых представлений, художественные руководители, а также преподаватели хореографии, декоративно-прикладного искусства и игры на музыкальных инструментах. В проекте участвуют восемь муниципалитетов республики, включая Лескенский, Чегемский, Зольский, Баксанский и Майский районы. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно на официальном портале проекта до 15-го июля включительно.   https://t.me/vestikbr
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