home
Главная
>
Новости
>
В КБР зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом

В КБР зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом

13.01.2022 | 16:03
48 человек госпитализировано. Выздоровевших – 72. Это и те, кого выписали из госпиталей, и те, кто завершили амбулаторное лечение. Под присмотром врачей в красной зоне остаются около 570 пациентов. Большая часть из них нуждается в кислородной терапии. 83 человека – в реанимациях. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находятся почти полторы тысячи человек. За последние сутки от ковида скончались 4 жителя республики. Врачи напоминают, что для эффективного снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет. По статистике, число вакцинированных больных, переносящих инфекцию в тяжелой форме, не превышает 1%.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных