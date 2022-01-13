В КБР зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом

48 человек госпитализировано. Выздоровевших – 72. Это и те, кого выписали из госпиталей, и те, кто завершили амбулаторное лечение. Под присмотром врачей в красной зоне остаются около 570 пациентов. Большая часть из них нуждается в кислородной терапии. 83 человека – в реанимациях. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находятся почти полторы тысячи человек. За последние сутки от ковида скончались 4 жителя республики. Врачи напоминают, что для эффективного снижения риска заражения и предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет. По статистике, число вакцинированных больных, переносящих инфекцию в тяжелой форме, не превышает 1%.