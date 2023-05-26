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В КБР задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба

В КБР задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба

26.05.2023 | 12:16
В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году, сообщает ФСБ РФ. "Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый "кабардинский джамаат", - отмечено в релизе спецслужбы. Их задержали соответственно в Баксане, Чегеме и селе Нартан, после чего отвезли в следственный отдел. Фиигуранты уже заключены в СИЗО, в скором времени им предъявят обвинение. Им вменяют статьи "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Когда именно прошли задержания, не раскрывается. Сейчас следствие выясняет "роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения" и других преступлений.
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