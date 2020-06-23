В КБР выздоровевших за сутки в 4 раза больше, чем заболевших

По данным Оперштаба на 23.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки от коронавируса вылечились 306 пациентов, общее число выздоровевших превысило количество болеющих на 902 человека: поправились с начала эпидемии уже 2 729 человека, активных случаев на данный момент — 1809. Диагноз COVID-19 подтвердился у 74 жителей КБР, всего с начала пандемии выявлено 4 585случаев заражения.

Случаев летального исхода за прошедшие сутки не зарегистрировано, на 23 июня в КБР от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 47 человек.

В стационарах находятся 1 334 пациента, 54 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях. Госпитализация проводится при выявлении признаков вирусной пневмонии независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

На амбулаторном лечении – 1 561 человек.

5 жителей республики сняты с медицинского контроля. Под наблюдением врачей остаются дома и ждут результатов тестирования 2 063 человека.

На 23 июня в Кабардино-Балкарии проведено 79 539 тестов.