В КБР вырос индекс промышленного производства

Региональная Служба статистика опубликовала данные о том, как развивалась экономика Кабардино-Балкарии в январе-апреле 2020 г. По данным ведомства, индекс промышленного производства составил 116% к такому же периоду прошлого года.

Самый высокий показатель зафиксирован в направлении «Обрабатывающие производства», увеличение – почти на 23 %. Оборот розничной торговли превысил 37 миллиардов рублей. Продукции сельского хозяйства произвели на 7 миллиардов 200 миллионов, что на 3% больше, чем годом ранее. Мяса скота и птицы в живом весе в республике получили 29 тысяч тонн, молока – почти 130 тысяч тонн.

В строительном комплексе выполнено работ на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей. Рост – по сравнению с 2019-м – чуть больше 1 %. С начала года в Кабардино-Балкарии возвели свыше 500 квартир общей площадью 58 тысяч квадратных метров. Как обычно, примерно четыре пятых общего объема принадлежит индивидуальным застройщикам.