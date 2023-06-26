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В КБР весело и ярко отметили День молодёжи

В КБР весело и ярко отметили День молодёжи

26.06.2023 | 09:12
В Нальчике Фестиваль в честь праздника провели сразу на нескольких площадках. Спортивные мастер-классы по футболу, баскетболу, скейтбордингу, паркуру и воркауту собрали множество зрителей и участников в сквере имени Горького. Здесь развернули Фестиваль уличной культуры и спорта «Улицы гор». На площади возле Музтеатра молодежь республики общалась с представителями предпринимательского сообщества и бизнесменами. Обсуждали программы грантовой поддержки, демонстрировали лучшие волонтерские практики, а молодые ученые презентовали свои инновационные разработки. Здесь же вечером состоялась церемония награждения, приуроченная к празднованию Дня молодежи. Для собравшихся выступали участники школьной и студенческой весны.
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