В КБР вакцинация для отдельных категорий граждан стала обязательной





Сегодня Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Кабардино-Балкарии одобрил предложения главного государственного санитарного врача Жирослана Пагова по ужесточению контроля мер профилактики и введению обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Заседание в режиме ВКС провел Глава КБР. Казбек Коков отметил: эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. В госпиталях 534 человека, 71 из них — в реанимации. Число зараженных ежедневно растет, болеют дети и молодые люди, которые тоже переносят вирус тяжело. Увеличивается количество реанимационных коек, идет дополнительное оснащение их кислородом. К приему пациентов готовятся другие госпитали. Во многих случаях заболевание протекает крайне агрессивно и быстро, растет смертность. И сегодня же после заседания Казбек Коков обратился к жителям республики. Глава подчеркнул, что с такими темпами роста заболеваемости нагрузка на здравоохранение кратно увеличивается. Главным приоритетом на данный момент руководитель региона назвал сохранение жизней и здоровья людей.

Руководителям организаций всех форм собственности предписано в срок до 10 августа организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом, до 1 сентября – вторым. Постановление не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к процедуре. Республиканскому правительству рекомендовано обеспечить комплекс мероприятий по проведению иммунизации населения.