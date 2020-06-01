В КБР устраняют последствия стихии

В столице Кабардино-Балкарии завершают устранять последствия сильного ливня с градом и шквалистым ветром, который обрушился на город 3 июня.

Коммунальные службы среагировали быстро и начали восстановительные работы практически сразу после дождя. В некоторых местах сильные порывы ветра повалили деревья, а потоки воды смыли канализационные люки. Были случаи обрыва линий электропередачи. Из-за резкого ухудшения погоды в столице республики из строя вышли несколько светофоров.

Все последствия разгула стихии устраняются. Сейчас системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Если потребуется, аварийные бригады готовы к выезду, сообщили в администрации Нальчика.