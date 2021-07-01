В КБР тарифы на коммунальные услуги повысятся на 2,6 процента





Сегодня – плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. Повышение произойдет по всей стране, в среднем на 4%. Для Кабардино-Балкарии федеральное правительство определило цифру – не больше 5,4 процента. В региональном Госкомитете по тарифам и жилнадзору сообщили, что фактически для жителей республики общая сумма расходов на коммунальные услуги повысится на 2,6 процента. Связано это с дифференцированным подходом к каждому ресурсу. «По электроэнергии индексация составит- 4,8%, на тепловую- 1,3%, по воде- 1,9%, газ у нас индексируется на 2,8%. И следует отдельно отметить, что не все тарифы растут. Например, тариф по вывозу ТКО у нас снижается на 2,7%» — прокомментировал и.о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору Алим Макуашев. Если у вас есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, с первого июля ее могут пересчитать по новым тарифам, добавили в Госкомитете.