В КБР стартует новый сезон проекта «Профразвитие»

В Кабардино-Балкарии стартует очередной сезон проекта «Профразвитие». Это часть Президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».
Попытать свои силы могут студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты. В рамках программы они получают опыт, находят работу и развиваются в профессии. С проектом сотрудничают более 250 партнеров-работодателей – ведущие компании страны, заинтересованные в молодых кадрах.
Участников ждут образовательные программы и стажировки, а также возможность разработать индивидуальный карьерный путь. За первые три года к программе присоединились более 300 человек. Для молодых специалистов – это шанс не только получать дополнительные знания, но и сразу применять их на практике. Регистрация открыта на сайте профразвивайся.рф.
