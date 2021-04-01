В КБР стартовала Всероссийская неделя донора





В Кабардино-Балкарии стартовала Всероссийская неделя донора. Каждый день по 20 апреля включительно каждый желающий сможет прийти на Станцию переливания, чтобы принять участие в марафоне «Оставайся донором». Потенциальных участников ждут в Нальчике с 8:30 утра. В холле каждому измерят температуру и продезинфицируют руки, а также выдадут маску, бахилы и шапочку. Во всех помещениях станции сделали разметку, чтобы удобнее было соблюдать социальную дистанцию. Завершится акция 20-го числа – в Национальный день донора в России. На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии насчитывается около 30 тысяч человек, которые когда-либо сдавали кровь. Ежегодно в различных акциях участвуют примерно восемь тысяч добровольцев.