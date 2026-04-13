В КБР стартовал региональный этап соревнований «Ворошиловский стрелок»

Честь, меткость, отвага - эти качества проверили юные защитники Отечества. В Кабардино-Балкарии ДОСААФ России КБР совместно с «Боевым братством» и «Молодой гвардии» дали старт региональному этапу Всероссийских детско-юношеских соревнований «Ворошиловский стрелок».
Турнир руководители регионального отделения ДОСААФ России и ветеранской организации «Боевое братство» начинают по-военному строго. На плацу – студенты колледжей. Соревнования объединили 60 юношей и девушек со всей республики.
Участников разделили на шесть команд. Программу подготовили насыщенную. Ребятам предстояло показать свою физическую выносливость и координацию, ловкость и меткость.
Особое внимание – стрелковой подготовке. Каждый должен был произвести по три подготовительных и пять контрольных выстрелов. Но перед этим – строгий инструктаж.
Лидеров определяли в каждой из четырех номинаций. Победители получили кубки, и медали. Лучшие будут отстаивать честь республики в финале Всероссийских детско-юношеских соревнований «Ворошиловский стрелок».
