В КБР стартовал региональный этап соревнований «Ворошиловский стрелок»

В КБР стартовал региональный этап соревнований «Ворошиловский стрелок»

13.04.2026 | 16:00
Честь, меткость, отвага - эти качества проверили юные защитники Отечества. В Кабардино-Балкарии ДОСААФ России КБР совместно с «Боевым братством» и «Молодой гвардии» дали старт региональному этапу Всероссийских детско-юношеских соревнований «Ворошиловский стрелок». Турнир руководители регионального отделения ДОСААФ России и ветеранской организации «Боевое братство» начинают по-военному строго. На плацу – студенты колледжей. Соревнования объединили 60 юношей и девушек со всей республики. Участников разделили на шесть команд. Программу подготовили насыщенную. Ребятам предстояло показать свою физическую выносливость и координацию, ловкость и меткость. Особое внимание – стрелковой подготовке. Каждый должен был произвести по три подготовительных и пять контрольных выстрелов. Но перед этим – строгий инструктаж. Лидеров определяли в каждой из четырех номинаций. Победители получили кубки, и медали. Лучшие будут отстаивать честь республики в финале Всероссийских детско-юношеских соревнований «Ворошиловский стрелок».   https://t.me/vestikbr
