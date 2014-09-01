В КБР специалисты проверили качество воды в реках и озерах





«Купаться разрешено!» — такой вердикт вынесли эпидемиологи по результатам лабораторных исследований качества воды в местах массового отдыха жителей Кабардино-Балкарии. Специалисты регионального центра Гигиены и эпидемиологии делают забор проточной воды. Первые тесты проводят прямо на берегу. Следующий этап: не позже чем через два часа новые образцы воды должны попасть в лабораторию. Специалисты исследуют химический, микробиологический и паразитологический состав жидкости. Следующий этап: не позже чем через два часа новые образцы воды должны попасть в лабораторию. Специалисты исследуют химический, микробиологический и паразитологический состав жидкости. Всего на территории Кабардино-Балкарии 12 контрольных точек заборов воды, в том числе на реке Золка, в городском озере Терека, на реках Лескен, Черек и Баксан, на Верхнем Голубом озере. Мониторинг начинается с открытием купального сезона. В июле Центр Гигиены и эпидемиологии совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора провели 26 исследований.