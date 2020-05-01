В КБР снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в метре от дороги

Поисковики «Нальчикского отряда имени 115-й кавалерийской дивизии» обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии около десятка снарядов времен Великой Отечественной войны. Полевые работы велись на Курпских высотах и завершились, спустя несколько часов. Поисковики говорят, что давно так скоро не «сворачивались», как правило, работать приходится с утра и до самого вечера.

Первой находкой стал советский минометный снаряд, калибра 82 мм с сохранившейся маркировкой и датой выпуска – 1942 г. Нашли его буквально в метре от дороги. Практически рядом были обнаружены немецкие снаряды, с неизменившимся со времен войны красным окрасом, и несколько советских боеприпасов.

В конце 1942 – начале 1943 гг. позиции на Курпских высотах переходили из рук в руки, плотность огня была очень высокой, поэтому «металлом войны» здесь нашпигован едва ли не каждый клочок земли, говорят поисковики.

Даже 77 лет спустя боеприпасы – в рабочем состоянии. Чтобы не произошло самопроизвольного подрыва, их залили водой и присыпали землей. Сотрудники республиканского МВД тут же оцепили место обнаружения снарядов и организовали круглосуточную охрану до приезда саперов.