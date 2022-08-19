В КБР реализуют федеральный проект по формированию комфортной городской среды

Подарок нальчанам – в честь столетия республики: в начале осени в столице Кабардино-Балкарии откроют сразу семь новых скверов. Создают их в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Одна из зон отдыха расположена на углу пр.Ленина и ул.Тарчокова. Раньше это был участок, где просто росли деревья. Теперь пространство решили благоустроить, чтобы могли проводить свободное время люди разного возраста. В сквере создали прогулочные зоны, площадки для детей, а также кинотеатр на открытом воздухе. К тому же здесь ровный зеленый газон с автополивом. Еще один сквер появился в курортной зоне на ул.Канукоева. До этого здесь был пустырь. Теперь посредине участка построили большую беседку. Вскоре появятся качели, а также скамейки и урны. Осенью, когда будет не жарко, высадят деревья и кустарники.