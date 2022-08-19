В КБР провели заседание республиканского Правительства

Больше десятка вопросов сегодня рассмотрели на очередном заседании республиканского Правительства. Речь, в частности, шла о реализации нацпроектов, обновлении парка транспортных средств в Нальчике и предоставлении помощи семьям участников специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Увеличить резервный фонд правительства республики на 250 миллионов рублей. Предложение внесло министерство финансов на сегодняшнем заседании кабинета министров. Провел его премьер-министр Алий Мускуков. Утвержден перечень продукции, которую будут производить в республике для импортозамещения в сфере промышленности, сообщил министр экономического развития Борис Рахаев. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, для производства импортозамещающей продукции предоставят гражданам России в аренду без проведения торгов, добавил Борис Рахаев… В республику в этом году из федерального бюджета поступили дополнительные средства, которые направят на создание комфортной городской среды, отметил руководитель министерства строительства и ЖКХ Алим Бербеков. За счет средств республиканского бюджета пополнится парк пассажирского автотранспорта Нальчика, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Аслан Дышеков. На заседании решено оказать поддержку отдельным категориям граждан. В перечне – семьи участников специальной военной операции на Украине, отметил руководитель Минтруда Алим Асанов. Утвержден список спортсменов и их наставников для выплаты денежных вознаграждений Главы республики за второй квартал этого года. Средства направят членам основного состава сборных команд России из Кабардино-Балкарии, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.