В КБР прошли первые пробные ЕГЭ без выпускников

В Кабардино-Балкарии для проведения Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса в полном объёме закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты, сообщил исполняющий обязанности главы Минпросвещения республики Анзор Езаов.

Руководитель ведомства посетил один из пунктов ЕГЭ в Нальчике, где проводили тренировочный экзамен по русскому языку. В аудиториях школы №9 опробовали технологии печати и сканирования экзаменационных материалов, доставляют которые на электронных носителях. Такие технологии используют впоследствии на самом экзамене. Как и в предыдущие годы, во всех пунктах обеспечат видеонаблюдение, подавление сигналов сотовой связи, установят металлодетекторы. Однако на этот раз перед организаторами стоят и новые задачи.

«Особенности этого года предъявляют дополнительные требования, и мы постарались максимально учесть возможные риски. Во главе угла стоит здоровье наших детей и педагогов и всех тех, кто организует эту процедуру. На сегодняшний день завершается процедура тестирования организаторов на коронавирус, это порядка 2 тысяч человек. Вместе с тем перчатки, маски, позволят создать дополнительную защиту от рисков», — отметил Анзор Езаов.

В Кабардино-Балкарии ЕГЭ будет проходить в 27 пунктах, рассказал глава профильного ведомства. По его мнению, такого количества достаточно для проведения аттестации с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Послабления в плане того, что русский язык разрешено провести в два дня, нам позволило избежать открытия новых пунктов приема ЕГЭ, возникло бы много организационных и технических проблем. Мы посчитали, что наших пунктов хватит и ситуация наглядно показывает, что мы были правы», — отметил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

На сегодня стала известна цифра: Единый госэкзамен в Кабардино-Балкарии будут сдавать 3 045 человек. Это только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Основная волна начнётся 3 июля. Вторая назначена на 3, 5, 7 и 8 августа – для тех, кто по уважительным причинам пропустил старт.